Pauli gewinnt Machtkampf gegen Südwest-Chefs

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hatte am Freitag einen Antrag der Kritiker abgelehnt, Pauli und ihren Stellvertreter Josef Brunner ihrer Ämter zu entheben. Die Gegner hatten der einstigen CSU-Rebellin zahlreiche Satzungsverstöße auf dem chaotischen FU-Parteitag Ende Juli in Celle vorgeworfen. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sah jedoch keine Eilbedürftigkeit, da am 30. August in Fürth erneut ein Bundesparteitag der Freien Union stattfinden soll.

Geklagt hatte der bisherige FU-Schriftführer in Baden-Württemberg, Werner Winkler. Er erklärte jetzt ebenso seinen Rück- und Austritt wie die stellvertretenden Landesvorsitzenden Petra Schmalzl und Wolfgang Theophil, der Schatzmeister und vier Beisitzer. Zur Begründung wurden schwere Zerwürfnisse mit der Parteispitze genannt. Pauli ignoriere die Programm- und Satzungsgrundsätze. „Deshalb legen wir alle gemeinsam unsere Ämter nieder und treten aus der Partei aus.“

Pauli sagte, dass sie von einigen Rücktritten bereits Kenntnis habe, von anderen noch nicht. Die Freie Union sei dabei, die Neuwahl des Vorstands in Baden-Württemberg zu organisieren. Pauli warf ihren Kritikern vor, diese hätten die Partei übernehmen wollen. „Einige wenige hätten es bald geschafft, alles auszuhebeln, um die von mir gegründete Partei ohne mich weiterzuführen.“

Auf dem Parteitag in Fürth will Pauli nun eine überarbeitete Satzung beschließen lassen. Es gehe darum, die Beschlussfähigkeit der Partei zu sichern. Pauli begrüßte den Richterspruch: „Somit ist es weder auf dem politischen noch auf dem juristischen Weg gelungen, die Freie Union zu übernehmen.“

In Celle hatte Pauli ihre beiden Stellvertreter Sabrina Olsson und Michael Meier des Saales verwiesen und ihnen anschließend den Zutritt verwehrt. Danach war es zu Tumulten gekommen. Winkler hatte seine Klage auf Ungültigkeit der Wahlen und Beschlüsse von Celle mit zahlreichen Satzungsverstößen begründet. Er schilderte vor Gericht, dass er ebenfalls von „kräftigen Männern“ daran gehindert worden sei, den Versammlungssaal zu betreten.

Richter Peter Ziegler sagte jedoch, es bringe nichts, jetzt Änderungen für nur wenige Wochen zu beschließen. Zudem hätte sich der Kläger an ein Parteischiedsgericht wenden müssen. Pauli habe auf dem Parteitag in Celle zwar nicht satzungsgemäß gehandelt. „Ob das grob unbillig war, können wir hier nicht feststellen“, sagte er zum Verhalten der damals mit großer Mehrheit wiedergewählten Vorsitzenden. Um eine Amtsenthebung zu rechtfertigen, müsste Pauli ihrer Partei großen Schaden zugefügt haben. Dies sei aber auch nicht feststellbar. Pauli hatte in der Verhandlung alle Vorwürfe zurückgewiesen.

(lby)