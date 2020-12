Noch ín diesem Jahr wird der Autor Paul Steinbeck sein aktuellstes Werk „Apokalypse 2146“ über das Label Sparkys Edition vertreiben. „Das Buch wird ab dem 10. Dezember ausgeliefert“, schreibt der Verlag in einer Mitteilung an die Presse. Steinbeck, der bisher als Independent Publisher verlegt hatte, will in Etappen sämtliche seiner Werke zum Verlag holen. Dies sind aktuell fünf Werke aus den Bereichen Krimi, Fiction und Young Edition.

Paul Steinbeck wurde 1967 in Ravensburg geboren und wuchs in Wolfegg auf. Er studierte an der Universität Trier Geschichte, Geografie und Medienkommunikation, mit dem Abschluss Magister Artium. Über mehr als 25 Jahre war er als freier Journalist, Kommunikationsberater, Moderator und Inhaber diverser Agenturen erfolgreich tätig. Aktuell lebt Steinbeck im Großraum Stuttgart. Sein erstes Buch erschien 2016 mit Band 1 der Zitronenfalter-Trilogie.

Steinbeck vertritt die These, dass literarisches Schreiben als Kunst zu verstehen ist. Dabei gelte nicht die verkaufte Auflagenhöhe als Erfolgsfaktor, sondern die Frage, wie sehr ein Werk es schafft, die Kernbotschaft seiner Erzählung herauszuarbeiten und wie sehr es die Zielgruppen emotional erreicht. Steinbeck sieht den Schriftsteller der Gegenwart in der Tradition der Geschichtenerzähler sämtlicher Epochen der Menschheit verhaftet.

Der Verlag Label Sparkys Edition, zu welchem Steinbeck jetzt wechselte, ist neu entwickelter Teil des Verlages Kommunikation-Romer. Sitz des Verlages ist Kirchheim/Teck bei Stuttgart. „Wir wollen uns um neue Autoren mit besonderen Ansätzen kümmern“, heißt es vonseiten der Verlag.