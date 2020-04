Paul Sägmüller „Über Klopapierhamstererei schmunzeln können“

Tja, ein schreckliches Thema. Bevor man es irgendwie realisiert hatte, war man mittendrin und wurde gnadenlos damit konfrontiert. Ich persönlich hatte es noch gar nicht so recht ernst genommen als der Run aufs Klopapier bereits in vollem Gange war. Und als ich mich damit eindecken wollte, war ich zu spät, war nix mehr da. Was tun?

Wenn die Ressourcen schwinden, muss man halt die noch vorhandenen aufteilen, hab ich mir gedacht und die XXXS-Rolle entwickelt. Als kleines Problem stellte sich heraus, dass kein geeigneter Spender verfügbar war, doch auch dieses Problem konnte gelöst werden. Ein allseits bekannter Abroller, der eigentlich für andere Rollen entwickelt wurde, lässt sich mit ein paar Handgriffen, auch vom Laien, leicht umrüsten.

Ein regelrechter Schock hat mich bei der Lektüre der SZ am Mittwoch, 8. April, zum Bericht: „Auszapft is’“ getroffen. Laut diesem Bericht geht es wegen der Corona-Krise den Brauereien im Kreis nicht gerade rosig. Das ist nachvollziehbar, wenn die Wirtschaften geschlossen sind, ist der Umsatz dort halt gleich Null. Gott sei Dank bleibt noch das Flaschenbier und das ist unsere Chance in der Krise: „Home-Drinking“ – für einen guten Zweck – rettet unsere Brauereien. Also, zum Wohl sein! Mundschutz kann sinnvoll sein, wenn es denn welchen zu kaufen gäbe. Aber auch hier sind die Heimwerker gefragt. Beim Trinken sollte der Mundschutz abgenommen werden. Es kann ansonsten zu einer Geschmacksbeeinträchtigung/-verfälschung kommen.

An die Leserinnen und Leser meiner Gedanken zur Krise: Ich will niemanden beleidigen oder auf den Arm nehmen. Doch wenn man die Sache nicht ganz so ernst nimmt und bespielsweise über die Klopapierhamstererei schmunzeln kann, lässt man sie auch nicht so nahe an sich heran.

Paul Sägmüller, Geschichtenerzähler