Paul Nickel in der Stadtkirche Blaubeuren

Der im Frühjahr frisch examinierte Ulmer Organist und Cembalist Paul Nickel gibt am kommenden Samstag, 18. Juni, ein Orgelrecital in der Stadtkirche Blaubeuren. Auf dem Programm stehen Klänge von Mendelssohn und Bach. Das 30-minütige Kurzkonzert zur Marktzeit hält außerdem Improvisationen unter dem Titel „Sommerfrische“ bereit. Erst im März schloss Nickel sein Studium an der Musikhochschule Stuttgart ab, die international für die Organistenausbildung herausragt. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.