Patrick Funk verstärkt die Defensive

Der dritte Neuzugang des VfR Aalen für die kommende Saison ist ein guter Bekannter: Abwehrspieler Patrick Funk (28) verstärkt den Fußball-Drittligisten und unterzeichnete einen Dreijahresvertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2021.

Der gebürtige Aalener kommt ablösefrei vom SV Wehen Wiesbaden bringt einiges an Erfahrung mit. Im Trikot des VfB Stuttgart kam Funk in neun Erstligapartien zum Einsatz, erzielte dabei einen Treffer. Für den FC St. Pauli absolvierte er 56 Zweitligaeinsätze, kann darüber hinaus auf 178 Drittligapartien beim SV Wehen Wiesbaden und dem VfB Stuttgart II zurückblicken. Außerdem gehörte Patrick Funk von der U17 bis zur U21 zum Aufgebot der Nationalmannschaft, bestritt insgesamt 55 Länderspiele für die DFB-Auswahlteams.

„Wir sind sehr froh, dass sich die Möglichkeit des Wechsels ergeben hat. Von Patricks Erfahrung profitieren nicht nur unsere jüngeren Spieler, sondern die gesamte Mannschaft. Auch wenn es sein erstes Engagement beim VfR ist, kennt er den Verein als gebürtiger Aalener natürlich", äußerte sich Sport-Präsidiumsmitglied Hermann Olschewski zur Verpflichtung.

„Ich freue mich bereits heute riesig darauf, den Club und die Fans noch näher kennenzulernen. Die guten Gespräche mit den VfR-Verantwortlichen haben mich bestärkt, den Wechsel zu vollziehen. Ich habe die Entwicklung in Aalen auch aus der Ferne genau verfolgt und bin mir sicher, dass einiges an Potenzial im Verein steckt. In den kommenden drei Jahren möchte ich mithelfen, dieses vollständig zu entfalten", so Funk.