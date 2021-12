Patienten spenden Zahngold für Waisenkinder in Uganda

Genau 6870,02 Euro sind in Form von Zahngoldspenden im Jahr 2021 in der Praxis Dr. Scheuermann & Kollegen gesammelt worden. Der Geschäftsführer des Freundeskreis Uganda Aalen-Ortenberg-Stuttgart Stefan Heusel überreichte Dr. Stefanie Scheuermann eine Dankesurkunde für diesen tollen Einsatz. Mit dieser Spende werden die über 300 Waisenkinder in drei Waisenhäuser im Distrikt Masaka/Uganda durch die Finanzierung von Kindergarten, Schule, Ausbildung und Studium als auch mit Lebensmitteleinkäufen zur Überwindung der Coronapandemie unterstützt.