Pater Shiju wird neuer Seelsorger im Leintal

Der aus Indien stammende Pater Mathew Shiju wechselt innerhalb des Dekanats Ostalb von der Seelsorgeeinheit Aalen zur Seelsorgeeinheit Leintal. Bislang als Pfarrvikar tätig, übernimmt er dort die Aufgabe als Administrator. Zur Seelsorgeeinheit Leintal gehören die Kirchengemeinden St. Georg in Leinzell-Göggingen, Mariä Opferung in Horn, St. Sebastian in Schechingen und St. Vitus in Heuchlingen. In Aalen ist Shiju auch Ansprechpartner für die Salvator Kirchengemeinde. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels wird im Hinblick auf die Erfordernisse in den Seelsorgeeinheiten im Zuge der Corona-Krise noch festgelegt.

Pater Shiju wurde 1979 in der indischen Provinz Kerala geboren, wo er auch seine Schulausbildung absolvierte, bevor er 1996 in das Seminar des indischen Ordens der Missionary Congregation of the Blessed Sakrament eintrat. Dem Studium der Philosophie schloss sich in den Jahren 2003 bis 2007 ein Theologiestudium in Kerala an. Im Januar 2007 wurde er dort auch zum Priester geweiht. Nach einem Deutsch-Sprachkurs kam Shiju 2009 in die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Zunächst war er Vikar in der Seelsorgeeinheit Schwendi und machte parallel die Fortbildungskurse, die die Diözese speziell für ausländische Priester anbietet. Privat nahm er weiter Sprachunterricht. Von 2012 bis 2014 war er Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Hohenloher Ebene im Dekanat Schwäbisch Hall. Seit 2014 ist er in gleicher Funktion in Aalen tätig.