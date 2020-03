Pastore hört beim FC Weilersbach auf

Nunzio Pastore aus Tuttlingen wird am Saisonende seine Trainertätigkeit beim FC Weilersbach (Fußball-Kreisliga A 1 Bad. Schwarzwald) beenden.

„Nach Gesprächen mit dem Vorstand ist bei mir der Entschluss gereift, nach drei Jahren in Weilersbach aufzuhören. Wir hatten eine gute Zeit zusammen, in der uns auch der Aufstieg in die Bezirksliga gelang. Dieses Jahr war für uns alle lehrreich und mit vielen Erfahrungen verbunden“, so der Coach.

Nunzio Pastore, der vor seinem Engagement beim FC Weilersbach viele Jahre erfolgreich die zweite Mannschaft des SC 04 Tuttlingen trainiert hat, kündigte an, seine Trainerkarriere bei einem anderen Verein fortsetzen zu wollen.