Pastoralteam und Kirchengemeinderat setzen Zeichen

Aalen (an) - Die Sankt-Stephanuskirche in Wasseralfingen und die Sankt-Georgskirche in Hofen sind am vergangenen Wochenende in den Farben eines Regenbogens erstrahlt. Zudem wurden Regenbogenfahnen aufgehängt. Damit setzen das Pastoralteam und die beiden gewählten Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte ein eindeutiges Statement: „Wir sprechen uns für die Segnung homosexueller Partnerschaften aus! Ein Segen ist die Zusage Gottes, dass er bei uns ist und mit uns geht – in allen Lebenslagen. Diesen Segen einer Partnerschaft zu verweigern, die von Stabilität, Liebe und Treue geprägt ist, widerspricht dem Auftrag der Kirche und ist zutiefst unbarmherzig. Vielmehr sollten wir als Kirche jene Paare unterstützen, die ihre Beziehung unter den Segen Gottes stellen wollen, weil sie ihren Weg mit Gott und in der Kirche gehen möchten.“ Die Glaubenskongregation hat am 15. März mit ihrem Schreiben „Responsum ad dubium“ („Antwort auf einen Zweifel“) der Segnung homosexueller Partnerschaften eine Absage erteilt.