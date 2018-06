Rottenburg / Neresheim (ij) - Bischof Gebhard Fürst wird am Samstag, 30. Juni, sechs Frauen zum Dienst als Pastoralreferentinnen beauftragen. Der Aussendungsgottesdienst wird in der Kirche Sankt Kolumban in Wendlingen stattfinden. Alle sechs Frauen, darunter eine Ordensschwester, haben das Studium der katholischen Theologie sowie eine seelsorgerliche Ausbildung zur Pastoralreferentin erfolgreich absolviert. In das Dekanat Ostalb kommt die 29-jährige Julia Schneider, die aus der Kirchengemeinde Altheim bei Riedlingen im Dekanat Biberach stammt. Ihr Studium der katholischen Theologie absolvierte sie in Tübingen und Wien. Julia Schneider wird künftig als Pastoralreferentin in der Seelsorgeeinheit Vorderes Härtsfeld und Oberes Kochertal Dienst tun.