Partyverbot in der Innenstadt?

Eine Party im Jahr – Ist das zu viel verlangt? Anscheinend schon. Irgendwie muss es doch möglich sein – innerhalb von dreieinhalb Jahren – einen Termin für die Ü25-Party zu finden. Klar, die Stadthalle ist einer der beliebtesten Veranstaltungsorte in Biberach, gibt ja auch sonst nicht so viele andere Möglichkeiten. Es hat jetzt leider mal wieder den Anschein, als wäre Party in der Innenstadt nicht erwünscht. Die Ü25-Party war noch eine der letzten Partyreihen, die bei jungen Menschen aus Biberach und Umgebung richtig gut angekommen ist. Meist standen die Leute dafür sogar Schlange vor der Stadthalle. Jetzt warten alle sehnsüchtig aufs Schützenfest, damit man auch in Biberach mal wieder richtig feiern kann. Leider nur für zehn Tage im Jahr.