„Wir hoffen, das der neue Partypass von den Jugendlichen gut angenommen wird“. Markus Dörflinger, 2. Vorstand des Musikvereins Schlier-Ankenreute ist zuversichtlich, wenn er auf die kommende Fasnetsaison blickt. In Wetzisreute in der Gemeinde Schlier steht die größte Festhalle im Landkreis Ravensburg und acht große Bälle sind in der närrischen Zeit dort terminiert. 1 200 Gäste dürfen bei jeder Veranstaltung in die Halle, 300 davon Jugendliche ab dem vollendeten

15. Lebensjahr. Die Jugendlichen müssen sich vor dem Eintritt ausweisen, das heißt ihr Alter mit dem Personalausweis belegen. Bisher wurden die Ausweise eingesammelt und um 24 Uhr, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz die Veranstaltung verlassen müssen, wieder ausgegeben. „Seit Ende letzten Jahres dürfen wir aber die Ausweise nicht mehr einsammeln und auch nicht kopieren“, meint Dörflinger. Eine schwierige Situation, vor der alle Veranstalter stehen. Alternativen wären ausgestellte Vollmachten oder eine Pfandhinterlegung gewesen. Aber das sei alles nicht ideal. Deshalb kam die Initiative des „Netzwerk Neue Festkultur“ gerade zur rechten Zeit. In einer gemeinsamen Aktion von

14 Landkreisen in Baden-Württemberg wurde der sogenannte „Partypass“ entwickelt. Er kann von den Jugendlichen problemlos im Internet heruntergeladen, mit den persönlichen Daten ausgefüllt und ausgedruckt werden. Beim Einlass werden die Daten auf dem Partypass mit denen des Personalausweises verglichen. Danach wird der Partypass eingesammelt und um 24 Uhr wieder ausgegeben. „Partypässe, die nicht abgeholt werden, geben wir an die Gemeindeverwaltung, die sich dann mit den Eltern in Verbindung setzt,“ erklärt Markus Dörflinger. Was passiert, wenn ein Jugendlicher nicht informiert ist oder keine Möglichkeit hat, den Pass über das Internet zu bekommen? „Wir drucken vorab etliche Blankopässe aus“, sagt Dörflinger. So könne man auch direkt vor Ort beim Einlass die Daten vom Personalausweis übertragen. Der Partypass enthalte dann zwar nicht das vorgesehene Passfoto, aber bei der Einführung wolle man das so handhaben. Die Kontrolle beziehungsweise der genaue Abgleich zwischen Personalausweis und Partypass sei das Wichtigste und hier kommt eine Menge Arbeit auf die Einlasshelfer zu. Undramatisch dagegen sei der Verlust eines Partypasses. Er könne jederzeit für eine Veranstaltung neu aus dem Internet gedruckt werden. Dörflinger rechnet damit, das der Partypass gut angenommen wird. Die Jugendlichen wissen alle, dass sie ihren Personalausweis mitnehmen müssen und das funktioniere sehr gut. Es gebe generell in Wetzisreute mit dieser Altersgruppe wenig Probleme. „Die meisten wollen nur Tanzen und Spaßhaben“, meint er. Schlägereien kommen eher bei den älteren Besuchern vor. Allerdings habe sich die Problematik in der Wetzisreuter Halle, die in früheren Zeiten oft die Polizei beschäftigt hat, sehr entschärft. Schon bei der frühzeitigen Veranstaltungsplanung aller Vereine in Schlier sei die Polizei einbezogen und die Zusammenarbeit sehr gut. „Wir arbeiten außerdem seit Jahren mit dem selben Security-Dienst zusammen und haben gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Dörflinger. Bei jeder Veranstaltung sind fünf Securities mit fünf Ordnungskräften der Vereine im Einsatz. Das habe sich bestens bewährt. Ob das auch weiterhin so sein wird und ob die Einführung des

Partypasses gelingt, zeigt sich bereits am 14. Januar, wenn der große Feuerwehrball die Fasnetssaison in Wetzisreute eröffnet.