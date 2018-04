Partnerschaft für ein vereintes Europa

Es ist eine Freundschaft, die sogar einen Bürgerkrieg ausgehalten hat: Seit 1972 hält die Städtepartnerschaft zwischen Friedrichshafen und Sarajevo. Am Freitag besuchten Baden-Württembergs Staatsrätin Gisela Erler und Oberbürgermeister Andreas Brand das Erste Gymnasium in der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina.

Die Schule pflegt seit mehr als 20 Jahren einen Austausch mit den beiden städtischen Friedrichshafener Gymnasien.

Der Besuch war Station einer einwöchigen Westbalkan-Reise mit mehr als 100 Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen aus Baden-Württemberg. Angeführt wurde die Delegation von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Das klare Signal: der Westbalkan gehört zu Europa, und Baden-Württemberg unterstützt Serbien wie Bosnien-Herzegowina auf dem Weg in die EU.

Zu den Mittel für diese Unterstützung gehört es, ehrenamtliches Engagement zu stärken. Warum, illustriert die Partnerschaft zwischen Sarajevo und Friedrichshafen beispielhaft.

Stärker als der Krieg

Hat sie doch sogar den Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien zwischen 1991 und 1995 überstanden. Was dieser noch heute bedeutet, brachte der Bezirksvorsteher der Altstadt von Sarajevo, Ibrahim Hadzibajric so auf den Punkt: „Leider teilen wir hier unsere Geschichte in die Zeit vor, während und nach den Kriegen ein.“ Noch heute ist Bosnien-Herzegowina in sehr eigenständige Gebiete eingeteilt, in denen die drei Volksgruppen Kroaten, Serben und Bosniaken leben.

Oberbürgermeister Andreas Brand betonte in seiner Rede in der Schule in Sarajevo: „ Es war von Anfang an besonders der Jugendaustausch, der diese Partnerschaft mit Leben gefüllt hat.“ In den Bemühungen um ein vereintes Europa leisteten gerade solche Städtefreundschaften einen großen Beitrag in den Köpfen und Herzen der Menschen.

Dieses Potential sieht auch Staatsrätin Erler. „Ein solcher Austausch prägt Biographien, eröffnet Chancen und schafft Freundschaften. Genaus so schafften wir eine europafreundliche Haltung. Und dass ist es, was wir politisch wollen und brauchen,“ sagte sie nach dem Besuch im Ersten Gymnasium. Für die Zukunft brauche es Eliten, die positive Erfahrungen mit Europa gemacht hätten. Gleichzeitig forderte sie die Schüler in Sarajevo auf, ihr Heil nicht nur im Ausland zu suchen. Jedes Land benötige gut ausgebildete junge Menschen, die es auf dem Weg nach Europa begleiteten.

Schüler des Gymnasiums berichten begeistert von ihren Besuchen in Friedrichshafen. Die 16-Jährige Amina schilderte, dass sie vor allem eines besonders gefreut habe: „Meine Freunde aus Friedrichshafen finden Sarajevo genauso toll wie ich Friedrichshafen.“

Die nächste Schülergruppen macht sich bereits im Mai auf den Weg an den Bodensee.