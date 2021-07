Partner für eingewanderte Menschen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In Zeiten der Corona-Pandemie ist es für Menschen, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, besonders schwer, hier Fuß zu fassen. Sie sind auf eine zuverlässige Unterstützung und Beratung angewiesen, wie sie die Migrationsberatungsstellen für Erwachsene (MBE) und die Jugendmigrationsdienste (JMD) anbieten. Wenn für eingewanderte Menschen vieles andere wegbricht, sind diese Dienste verlässliche Partner. Mit einem bundesweiten Aktionstag Ende Juni machten sie auf ihren Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft aufmerksam.

Auch die Migrationsberatung (MBE) der Caritas Bodensee-Oberschwaben mit ihren Beratungsstellen in Ravensburg (Sozialraum Ravensburg und westlicher Landkreis), Weingarten (Sozialraum Weingarten und nördlicher Landkreis) und Leutkirch (Sozialraum Allgäu) beteiligte sich an dem Aktionstag. „Wir haben ein digitales Veranstaltungsformat für alle kommunalen Integrationsbeauftragten und weitere Partner aus dem Bereich Integration und Migration aus unserer Region angeboten“, berichtet Constanze Rauch, Leiterin des Caritas-Dienstes Familie und Migration. Ziel dabei war es, die Aufgaben, Zielgruppen und Themen der Beratung sowie die Entwicklung der MBE transparent zu machen. „Gerade auch in instabilen Zeiten, wie den zurückliegenden Corona-Phasen, ist eine effektive Vernetzung mit unseren Integrationsfachdiensten und Netzwerkakteuren in der Migration und Integration ein wichtiges Fundament. Um eine gemeinsame, effektive Unterstützung zu leisten sowie individuelle Hilfepläne zu erstellen, ist dieses Netzwerk unabdingbar. Durch unsere Veranstaltung konnten wir den Teilnehmenden neue Aspekte und Möglichkeiten unserer Arbeit aufzeigen“, so Constanze Rauch.

Es sei unbestritten, dass Migrationsberatung die Integration fördere und einen wichtigen sowie vor allem nachhaltigen Beitrag leiste, indem sie den Integrationsprozess erwachsener Zugewanderter gezielt initiiere, steuere und begleite, betont Caritas Fachleiterin Angelika Hipp-Streicher. Beratungsbedarf und Fallzahlen seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Trotz pandemiebedingter Verunsicherungen und Einschränkungen sei es mit kreativen und flexiblen Lösungen wie Online-Beratungen, virtuellen Begegnungsangeboten oder Treffen im Freien gelungen, ein qualitativ hochwertiges Beratungsangebot aufrechtzuerhalten.