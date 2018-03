Partie in Lausanne wird für Wild Wings zum Härtetest

Die Schwenninger Wild Wings werden am kommenden Mittwoch, 21. Februar, zu einem Testspiel beim HC Lausanne antreten. Jetzt ist die Partie im Eisstadion Malley zeitlich exakt angesetzt worden. Das erste Bully zwischen dem schweizerischen A-Ligisten und dem DEL-Club beginnt um 19 Uhr. Die Wild Wings sehen diese Begegnung als Härtetest für das Derby gegen die Adler Mannheim (Mittwoch, 28. Februar, 19.30 Uhr).

„Wir freuen uns, noch gegen einen läuferisch starken Gegner spielen zu können und uns so bestmöglich auf den Saisonendspurt einstellen zu können“, sagte Jürgen Rumrich, Sportmanager der Wild Wings. Schwenningen wird in der Schweiz in Bestbesetzung antreten können.

Eine Übernachtung ist von den Wild Wings im 300 Kilometer entfernten Lausanne nicht eingeplant. Am Abend geht es wieder zurück an den Neckarursprung. „Da sind wir dann auch noch einmal längere Zeit zusammen, sodass es nicht unbedingt noch eine andere Teambuilding-Maßnahme braucht“, erklärt Coach Pat Cortina. Der Schwenninger Trainer legte im gestrigen Eistraining den Schwerpunkt auf Zweikampfsituationen. Lausanne steht in der schweizerischen National League auf Rang zehn – vergleichbar wie die Wild Wings in der DEL. In der Schweiz gibt es aber keine Pre-Play-Offs. Rang acht wird benötigt, um in die Play-Offs einzuziehen.