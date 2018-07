Parkgebühren: Pavel will mit Schülern selbst verhandeln

Es ging, wie erwartet, nicht ohne Emotionen ab, auch wenn Landrat Klaus Pavel mahnte, den Ball flach zu halten: Der Bildungs- und Finanzausschuss des Kreistags hat sich am Mittwoch mit der geplanten Erhöhung der Gebühren auf den kreiseigenen Mitarbeiterparkplätzen befasst, ohne sie allerdings formal beschließen zu müssen. Den anwesenden Schülervertretern machte Landrat Klaus Pavel dabei ein überraschendes Angebot: Darüber, wie viel die Schüler an den Kreisberufsschulzentren künftig fürs Parken zahlen sollen, will er ganz allein mit ihnen bald selbst verhandeln.

Mit einem neuen Gebührenkonzept hat die Verwaltung versucht, eine Aufforderung des Kreistags von 2010 umzusetzen. Oberste Maxime, so Pavel, sei dabei gewesen, dass es gerecht zugehe und dass einvernehmliche Lösungen gefunden würden. Mit Ausnahme der Schulen sei dies überall gelungen. Weshalb es Gespräche der Personalräte und der Schülermitverwaltungen (SMV) mit Kreiskämmerer Karl Kurz gegeben habe. Dass auch Lehrer und Schüler außerhalb der Dienstzeiten des Landratsamts sowie an Wochenenden auf allen Parkplätzen des Kreises parken können, halte er für eine „pfiffige und gerechte Lösung“.

Nach Vorschlag der Verwaltung sollen ab 1. Juli folgende Parkgebühren gelten: beim Ostalbkreishaus und bei der Agentur für Arbeit: Jahresparkschein 96 Euro (bisher 36), Tagesparkschein 1,50 Euro (bisher 0,50); neu angemietetes Parkdeck beim Modepark Röther: Jahresparkschein 48 Euro; sonstige Dienststellen der Landkreisverwaltung: Jahresparkschein 60 Euro (bisher 36), Tagesparkschein 1 Euro (bisher 0,50). Auszubildende beim Landkreis zahlen künftig auf allen Parkplätzen 36 Euro im Jahr (bisher 24). Lehrer sollen an den drei Kreisberufsschulzentren ab September für den Jahresparkschein künftig 60 Euro zahlen (bisher 36), für Schüler waren 36 Euro (bisher 24) vorgesehen. An den Sonderschulen in Trägerschaft des Kreises bleiben die Kosten für einen Jahresparkschein mit 36 Euro gleich.

Für die CDU-Fraktion nannte Manfred Fischer die Vorschläge sachlich begründet und ausgewogen. Für die SPD forderte Dr. Carola Merk-Rudolph statt einem falschen Gebührenkonzept zur falschen Zeit ein Bewirtschaftungskonzept für alle Parkplätze. Gerade für Lehrer und Schüler seien Erhöhungen das falsche Signal. Was ihr von Georg Ruf (CDU) den Vorwurf des „üblichen Politschleims“ einbrachte.

Hubert Thalheimer (Grüne) bemängelte, dass es gerade an den Berufsschulen keinerlei Parkplatzgarantie gebe. Josef Mischko kündigte an, das Thema zu einer Abstimmung in den Kreistag bringen zu wollen. Wofür laut Pavel die Zustimmung von 25 Prozent der Kreistagsmitglieder nötig sei. Als Schülervertreter machten Felix Papp, Oliver Duncker, Moritz Keller und Katrin Rost deutlich, dass die Schülerschaft in großem Maße gegen höhere Parkgebühren sei. Schüler an städtischen Schulen zahlten etwa in Aalen nichts, und die Schülerparkplätze beim dortigen Berufsschulzentrum seien bewusst billig und ohne Licht als Schotterflächen gebaut worden, um eben keine hohen Folgekosten zu haben.

Pavel machte ihnen am Ende diesen Vorschlag: „Wir setzen uns an einem Ort, wo’s uns gefällt, so lange zusammen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Die SMVs und ich und sonst niemand.“ Bis dahin werde über die Parkgebühren für Schüler nicht entschieden, „alles andere gilt so“. Sofern es Josef Mischko nicht gelingt, den Kreistag darüber doch noch abstimmen zu lassen.