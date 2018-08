Ein Unbekannter hat am Mittwoch ein Auto beschädigt. Laut Polizeimeldung zerkratzte er am Mittwoch zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr den Lack auf der Beifahrerseite eines Autos auf einem Parkplatz in der Flandernstraße und verursachte einen Schaden von etwa 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 9840 melden.