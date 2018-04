Parken in Wangen: Teile des P 14 ab Montag erneut gesperrt

Wangen (bee) - Erneut muss die Stadt Teile des Großparkplatzes 14 am Scherrichmühlweg sperren. Ab Montag, 16. April, 7 Uhr, können Autofahrer den südlichen Bereich nicht nutzen.

Der Grund für die Sperrung sind Restarbeiten an den Baumreihen, wie Tiefbauamtsleiter Peter Ritter auf SZ-Nachfrage erklärt. Die Bäume waren Ende 2017 gepflanzt worden, schon damals war der P 14 über Monate hinweg zumindest teilweise nicht nutzbar. Die Folgen waren, insbesondere an Markttagen, wildes Parken auf den Wiesen und in Verbotszonen gewesen. Diesmal soll die Teilsperrung laut Ritter jedoch nur rund zwei Wochen dauern.