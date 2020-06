Entsprechend dem baden-württembergischen Gesetz zur Verwirklichung von Chancengleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst, arbeitet Patricia Ehret seit zwei Jahren als Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt. Jetzt hat die Verwaltungsfachwirtin einen Chancengleichheitsplan für die Kreisverwaltung im Fachausschuss für Verwaltung vorgestellt.

Zudem hat Ehret eine Analyse der Situation und einen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Verwaltung und zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf eingebracht.

Mit einer Fülle von Daten belegt Ehret, dass die Lebenswirklichkeit, die berufliche Wirklichkeit von Frauen und Männern in der Verwaltung „noch immer nicht gleichberechtigt gestaltet“ ist. Es gibt viele Bereiche, in denen Frauen, insbesondere in Führungspositionen, deutlich unterrepräsentiert sind.

Elternzeit, unbezahlte Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung oder die Pflege kranker und älterer Familienangehöriger sind nach wie vor überwiegend Frauensache. Um berufliche Chancengleichheit für Frauen und Männer herzustellen, werden Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit im Chancengleichheitsplan besonders berücksichtigt.

Im Landratsamt Schwarzwald-Baar wird das als Querschnittsaufgabe angegangen. Die vorhandenen Strukturen sollen so weiter entwickelt werden, damit eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern, insbesondere auf allen Leitungsebenen, erreicht wird. Dabei gilt das Qualifikationsprinzip, das heißt Eignung, Befähigung und fachliche Leistung seien ausschlaggebend bei der Stellenbesetzung, nicht das Geschlecht. „Chancengleichheit ist auch ein zentrales Anliegen und ein integraler Bestandteil unserer Verwaltung, denn nur wenn die Potenziale von Frauen und Männern gleichermaßen genutzt werden, können wir die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich meistern“, und einen „wichtigen Baustein geschlechtergerechter Personalpolitik erfüllen“, schreibt Landrat Sven Hinterseh im Vorwort zum Chancengleichheitsplan. Als „Quantensprung“ bezeichnete er den vor zehn Jahren im Landratsamt eingerichteten Kindergarten „Pusteblume“.

Im Fachausschuss zeigten sich die Regionalpolitiker in den Fraktionen von den Vorstellungen der Gleichstellungsbeauftragten durchaus überzeugt. „Danke und weiter so“, hieß es aus der CDU. Bei den Grünen wünschte man sich noch etwas mehr Mut zu Innovationen. In der SPD fragte man nach Fortbildungen, die so Ehret, durch Corona bedingt derzeit ausgebremst sind. Für Hinterseh ist der Gleichstellungsplan ein Werkzeug um „ein dickes Brett zu bohren“, für das es Geduld brauche, wie die bisherigen Erfahrungen gezeigt hätten. Patricia Ehret benennt den gesellschaftlichen Knackpunkt: „Ohne eine gerechte Verteilung der Verantwortung und Arbeit im familiären Bereich wird die berufliche Förderung von Frauen nicht wirksam werden können.“ Neben der Gleichstellungsarbeit gehöre das Thema „sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ in Zusammenarbeit mit der Personalentwicklung zum Aufgabenbereich der Gleichstellungsbeauftragten.