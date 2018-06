Paris und Rom fordern EU-Sondersitzung zu Syrien

Paphos (dpa) - Frankreich und Italien wollen eine Sondersitzung der EU-Außenminister über das weitere Vorgehen gegen das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. In einem gemeinsamen Brief an ihre in Zypern versammelten EU-Kollegen forderten sie zugleich eine „substanzielle Diskussion über die Rolle und das Handeln der EU in Syrien“. In ihrem Brief weisen die Außenminister Laurent Fabius und Giulio Terzi auf die „zunehmende Bedeutung der bewaffneten Opposition und lokaler Bürgergruppen“ im Bürgerkriegsland Syrien hin.