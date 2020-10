Paravan-Technik erfolgreich bei Motor-Rennen

Erfolgreicher Gaststart beim ADAC GT4 Germany am Red Bull Ring in Spielberg: Der von Dörr Motorsport betreute Schaeffler Paravan McLaren 570S GT4 #99, mit dem Space-Drive-System ausgestattet, bestritt nach Hockenheim seinen zweiten Gaststart in der Serie und behauptete sich mit einem sechsten Rang am Samstag und dem vierten Rang am Sonntag im engen und hartumkämpften Feld. Die Besonderheit, das Steer-by-Wire System kommt ohne mechanische Verbindung zwischen der Lenksäule und dem Lenkgetriebe aus. Die ADAC GT4 Germany ist im Rahmenprogramm der ADAC GT Masters inzwischen ein fester Bestandteil und sorgt mit einem bunten Feld von GT4-Boliden von sieben Herstellern für spannende Rennaction.

Pilotiert wurde der McLaren von Stammfahrer und ADAC GT Masters Routinier Christer Jöns, der seit Saisonstart auch beim GTC-Race am Steuer des Entwicklungsfahrzeuges sitzt. Komplettiert wurde das Duo am Wochenende vom Vorjahressieger der ADAC GT4 Germany, dem Norweger Mads Siljehaug.

„Das Space-Drive-System mit entwickeln zu können spornt an, weil es sehr viele Bereiche in der Mobilität der Zukunft abdecken wird. Es motiviert mich Verbesserungen in diesem Bereich mit einbringen zu können“, sagt Mads Siljehaug. „Ich fand den Fahrrhythmus mit der Space-Drive Lenkung ganz normal, so wie ich es in einem normalen Auto erlebe. Ich dachte, es würde anders sein, aber es war ganz dicht an der Realität einer normalen Lenkung.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Wir haben schon beim letzten Rennen in Hockenheim gesehen, dass wir voll konkurrenzfähig sind. Hier am Red Bull Ring haben wir es zusammengebracht, mit Platz sechs im ersten Rennen. Heute konnten wir mit Platz vier noch einen draufsetzen. Es hat spektakuläre Überholmanöver gegeben, die wir souverän gemeistert haben“, berichtet Christer Jöns nach dem Rennen und erklärt weiter: „Der Red Bull Ring ist eine Highspeed-Strecke mit vielen schnellen Passagen, zwei Spitzkehren sowie schnellen Kurven, und hat somit eine ganz andere Charakteristik als der Hockenheim- oder Nürburgring. Das der McLaren hier seine Stärke ausfahren konnte, wurde bei beiden Rennen deutlich.“

„In diesem Projekt wird für die Zukunft des Automobils gefahren und erprobt. Space Drive ist eine wichtige Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren“, sagt Robin Dörr, Teamchef von Dörr Motorsport. „Wir sind stolz für dieses ambitionierte Entwicklungsprojekt einen Beitrag leisten zu können.“

Bei der ADAC GT4 Germany haben die Entwicklungsingenieure von Schaeffler Paravan den direkten Vergleich zwischen der Steer-by-Wire-Lenkung und einer konventionellen Lenkung. „Dörr Motorsport setzt in der Serie neben dem Space Drive McLaren zwei weitere baugleiche Fahrzeuge ein“, berichtet der Leiter Rennsport Axel Randolph. „Damit haben wir den direkten Vergleich der Lenkparameter und können ganz gezielt Daten vergleichen und Rückschlüsse für die Entwicklung ziehen.“

Eine besondere Herausforderung, neben dem starken Feld, waren an beiden Renntagen die sehr kühlen Temperaturen - eingerahmt in der malerischen Kulisse der bereits verschneiten Berggipfel. Der McLaren Testträger #99 startete zwei Mal aus der zweiten Startreihe, das McLaren Trio sicherte sich in beiden Qualifying-Sessions mit überragenden Rundenzeiten die ersten drei Startplätze.