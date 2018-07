Paraguay scheitert 1:2 an Irland

Dublin (dpa) - Knapp drei Wochen vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika ist Paraguay in einem Freundschaftsspiel mit 1:2 an Irland gescheitert. Den einzigen Treffer für den WM-Teilnehmer erzielte der erst vor kurzem eingebürgerte Argentinier von Borussia Dortmund, Lucas Barrios.

Er verkürzte in der 57. Minute auf den Endstand, als die Iren in Dublin schon mit zwei Toren in Front lagen. Die Treffer für Irland erzielten Kevin Doyle in der 6. Minute und Liam Lawrence (38.).

Die Paraguayer waren ohne einige ihrer besten Spieler angetreten, darunter Stürmer Nelson Haedo Valdéz ebenfalls von Borussia Dortmund, oder Edgar Benítez, der bei Pachuca de México unter Vertrag steht. Beide fielen verletzungsbedingt aus. Paraguay zeigte sich sehr ballstark, war den Iren aber streckenweise physisch unterlegen. Paraguay tritt in Südafrika in der Gruppe F zusammen mit der Slowakei, Neuseeland und Italien an.