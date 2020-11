Paraguay holt einen Punkt in Argentinien

Durch ein Unentschieden gegen Paraguay hat Argentinien am dritten Spieltag der südamerikanischen Qualifikation für die Fußball-WM 2022 den ersten Punktverlust hinnehmen müssen.

Paraguay ging am Donnerstag (Ortszeit) vor leeren Rängen in der Bombonera von Buenos Aires in der 21. Minute durch einen Foulelfmeter in Führung, den Ángel Romero Villamayor verwandelte. Nicolás Gónzalez vom VfB Stuttgart glich für die Albiceleste noch vor der Pause per Kopf nach einer Ecke zum 1:1-Endstand aus. Der Treffer in der 41. Minute war der erste im vierten Länderspiel für den 22-jährigen Stürmer.

Argentiniens Superstar Lionel Messi gelang in der 57. Minute der vermeintliche Führungstreffer. Dieser wurde aber wegen eines fast eine halbe Minute zuvor begangenen Fouls nach Videobeweis aberkannt. Obwohl Argentinien drückte und insgesamt auf einen Ballbesitz von 68 Prozent kam, fiel kein Tor mehr.

In der Qualifikation für die Weltmeisterschafts-Endrunde in Katar hatte Argentinien zuvor Ecuador und Bolivien besiegt. Mit sieben Punkten führt der zweimalige Weltmeister die Tabelle Südamerikas an, Erzrivale Brasilien und Kolumbien können jedoch am Freitag (Ortszeit) vorbeiziehen. Paraguay kommt nun auf fünf Punkte. Das Team des argentinischen Trainers Eduardo Berizzo spielt am kommenden Dienstag (Ortszeit) zu Hause gegen Bolivien, der große Nachbar Argentinien muss am selben Tag in Peru ran.

