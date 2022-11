Paragleiterin bleibt an Baum hängen und stürzt

Eine 33-jährige Oberösterreicherin ist am Samstag bei der Landung mit ihrem Paragleitschirm gestürzt. Die Frau wollte laut Polizeibericht am Samstagnachmittag in Dornbirn auf einer Wiese landen.

Frau verletzt sich bei Sturz auf Gehsteig

Beim Landeanflug wollte sie in niedriger Höhe noch eine Kurve fliegen, streifte dabei jedoch einen Baum. In der Folge stürzte sie aus einer Höhe von einigen Metern auf den Gehsteig bei einer Straße. Die Paragleiterin wurde dabei laut Polizei unbestimmten Grades verletzt musste in das Krankenhaus Dornbirn gebracht werden.