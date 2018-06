Papst ruft G20 zu Friedenslösung für Syrien auf

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat den G20-Gipfel aufgefordert, einen Militärschlag in Syrien zu vermeiden und Friedensbemühungen eine Chance zu geben. Einseitige Interessen hätten in dem Konflikt von Anfang an die Suche nach einer Lösung verhindert. An jeden der G20-Politiker in St. Petersburg richtete der Papst den dringenden Aufruf, auf der Suche nach Wegen zu helfen, die die gegensätzlichen Positionen überwinden. Franziskus verlangt vor allem, „die nutzlose Verfolgung einer militärischen Lösung beiseite zu schieben“.