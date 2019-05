Ein Brand im Liebherr-Werk in Biberach hat am Mittwochmittag für einen Einsatz der Feuerwehr und des Rettungsdiensts gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr hat in einem Büro, welches sich in einer Produktionshalle befindet, ein Kabel Feuer gefangen. Laut Polizei ist die Halle „völlig verraucht“ gewesen. 100 Mitarbeiter mussten die Halle nach Angaben der Polizei verlassen.

Kurz nach 13 Uhr ist die Feuerwehr Biberach alarmiert worden, wie Kommandant Florian Retsch auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte.