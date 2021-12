Papiercontainer angezündet - Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (an) - Kurz nach 4 Uhr am Freitagmorgen wurde der Polizei durch einen Anwohner ein Brand an der Realschule in der Galgenbergstraße gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizeistreife und der Feuerwehr Aalen stellten diese meterhohe Flammen, ausgehend von einem Altpapiercontainer fest. Durch das Feuer wurde auch die Außenfassade der Sporthalle beschädigt. Der Container brannte komplett nieder, wobei ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstand. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240 entgegen