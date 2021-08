„Papa, du bist verrückt“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Friedrichshafen/Nonnenhorn - Seit Wochen geht im Friedrichshafener Radsportverein FkU e.V. wieder das „long-distance-ride“-Fieber um. Eine auf der Vereinshomepage veröffentliche Liste mit den längsten Nonstop-Fahrten einzelner Radsportler sorgt für genügend Motivation, sich die jeweilige Jahresbestleistung zu sichern oder gar einen Angriff auf das Gesamtklassement zu wagen.

So hatte der Nonnenhorner Rennradsportler Peter Schmid am letzten Juliwochenende gemeinsam mit drei weiteren Vereinskameraden versucht, mit einer Radfahrt nach Genua die 500er-Marke zu überschreiten. Kurz vor Schmids Abfahrt erwartete den zweifachen Familienvater eine freudige Überraschung. Beide Töchter verabschiedeten ihren Vater mit einer Grußnachricht am bereits seit Tagen bestens präparierten Rennrad und sorgten damit für ausreichend Motivation, die geplante Tour zu bestehen.

Direkt nach der Arbeit starteten Schmid und seine Vereinskameraden Alfred Steinacher, Jan Elemans und Roland Hecht durch das Rheintal in Richtung Thusis, um dann in der Nacht bei niedrigen 10°C über den 2144 Meter hohen Splügenpass ins Italienische hineinzuradeln. Am Morgen erreichte die Sportgruppe dann den Comersee, der das Tor zur Po-Ebene öffnete. Wenn es bis nach Mailand noch geschmeidig zu laufen schien, zeigte ein heftigeter Schmerz im Knie eines Kameraden auf, dass ab 300 bis 400 km Fahrleistung die sportliche Luft sehr dünn werden kann und Langdistanzfahrten auch schnell zu Ende sein können. An der 420 km-Marke war deshalb für zwei der vier Rennradler Schluss. Schmid und Elemans trennten sich daher und beendeten bravourös die Ausfahrt nach 23,3 Fahrstunden und sagenhaften 504 km im Hafen von Genua, wo für alle ein Bett, zwei Bier und italienische Pasta geleistetes belohnten.