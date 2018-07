Panne bei Commerzbank: 5000 warten auf Rente

Berlin (dpa) - Wegen einer technischen Panne bei der Commerzbank haben etwa 5000 Rentner ihr Geld nicht pünktlich bekommen. Anders als vorgesehen konnten am vergangenen Montag in diesen Fällen die Renten nicht den entsprechenden Empfängerkonten gutgeschrieben werden, teilten die Deutsche Rentenversicherung mit. Es lägen keine Informationen vor, in welchen Regionen das Problem aufgetaucht sei. Laut Commerzbank war der Grund ein technisches Problem.