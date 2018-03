Wie auf dem Schönenberg haben die Christen am Palmsonntag den Einzug Jesu in Jerusalem vor rund 2000 Jahren gefeiert. Die Katholiken begannen die Karwoche, die Trauerwoche, die auch heilige Woche genannt wird, mit Palmweihen und Prozessionen.

Schönenbergpfarrer Pater Tadeusz Trojan segnete auf dem Schönenberger Kirchplatz die Palmen und Palmzweige als Zeichen des Lebens und des Sieges mit Weihwasser. Danach wurde im Gottesdienst Eucharistie gefeiert.

„Wir leiden mit ihm am Karfreitag und feiern mit ihm seine und unsere Auferstehung“, sagte Pater Tadeusz Trojan. Jesus habe das Leid auf sich genommen und sei für uns verhöhnt, gegeißelt, mit Dornen gekrönt und gekreuzigt worden. Zusammen mit den Lektoren Franz Reder und Rudi Hilsenbek erinnerte der Geistliche an Jesu Leidensgeschichte, an seinenTod und an seine Auferstehung am Ostermorgen. „Mit dem Gottesdienst treten wir ein in die heilige Woche“, so der Schönenbergpfarrer: „Wir dürfen jetzt schon auf Ostern vorausblicken.“

Die im Altarraum aufgestellten Palmen und Palmbuschen der Erstkommunionkinder und vieler anderer Mädchen und Jungen waren aus Weidenkätzchen, Buchs, Wacholder, Hasel- und Holunderzweigen gestaltet und mit Kränzen, Kreuzen, Girlanden, Fähnchen oder Ostereiern verziert. Etwa 4,20 Meter maß der Palmen von Niklas und war damit der größte. „Da hat fast die ganze Verwandtschaft mitgeholfen“, zählte der Neunjährige aus Eigenzell auf: „Opa, Oma, Tante, Papa und eine weitere Tante.“ Fast eine Woche habe es gedauert, bis er fertig war.