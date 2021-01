Palliativstation vorsorglich vorübergehend geschlossenPalliativstation geschlossen

Schwäbisch Gmünd (an) - Auf der Palliativstation des Stauferklinikums ist Corona ausgebrochen. Deshalb wurde die gesamte Station bis mindestens Sonntag dieser Woche vorübergehend geschlossen. Darüber informieren Landrat Joachim Bläse und der Vorstand der Kliniken Ostalb.

Insgesamt sind laut Pressemitteilung des Landratsamts 21 Beschäftigte infiziert. Auch vier Patienten haben sich angesteckt. Sie wurden auf die Isolierstation verlegt. Weitere fünf nicht-infizierte Patienten wurden auf andere Stationen innerhalb der Klinik verlegt.

Durch die Schließung der Station wurden andere Bettenkapazitäten anderer Sationen in Anspruch genommen, so dass die GEsamtbelastung steigt, sagt Landrat Joachim Bläse. Notfälle würden weiterhin behandelt. Allerdings müssten verschiebbare Eingriffe zunächst verschoben werden.

Wie das Virus in die Klinik gelangt ist, sei unklar, sagt der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb Professor Ulrich Solzbach.

Trotz der Schließung der Station werde versucht, sterbenden Patienten weiterhin Besuche zu ermöglichen, sagt der Ärztliche Standortleiter und Chefarzt der Inneren Medizin Professor Holger Hebart.

Hinzu komme: Aufgrund der Schwere der Erkrankung könnten einige Patienten der Palliativstation keine FFP-2 Maske tragen. Auch dies könne ein Grund für die rasche Ausbreitung sein. Das Tragen von FFP2-Masken ist innerhalb der gesamten Klinik ansonsten für Mitarbeiter und Patienten verpflichtend.

Was für die Klinik nun erschwerend hinzukommt: Wenn durch Infektionen Beschäftigte ausfallen oder sich in Quarantäne begeben müssen, steigt die Belastung in der Pflege und bei Ärzten extrem. „Wir sind aktuell wirklich maximal gefordert, sind aber zuversichtlich, dass wir es mit vereinten Kräften durch diese schwierige Situation schaffen“, sind sich Landrat und Klinikleitung sicher.