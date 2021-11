Pakete entwendet - Polizei ermittelt

Mehrere Pakete wurden in der letzten Woche im Gemeindegebiet entwendet, wie die Polizei meldet. Der bislang unbekannte Täter stahl die bereits zugestellten Sendungen an verschiedenen Wohnanschriften und entnahm den Inhalt. Die Verpackungen und den Inhalt zweier Pakete entsorgte der Unbekannte im Waldgebiet bei Waldburg-Egg. Personen, denen insbesondere am Mittwoch und am Donnerstag Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529 / 97 15 60 zu melden.