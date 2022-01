Vermutlich während eines Gesprächs, das höchstwahrscheinlich zur Ablenkung diente, wurden am Dienstag zwischen 12 und 13 Uhr in der Löwenstraße drei Pakete aus einem unverschlossenen Paket-Fahrzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen unter 07361 / 5240.