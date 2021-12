Päckchen für die Weihnachtstrucker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Kilo Mehl, ein Duschgel. Was in Deutschland nur wenige Cent kostet, ist im Osten Europas ein unerschwinglicher Luxus. Dass Solidarität auch in Zeiten der Pandemie wichtig ist, das sollten die 9. Klassen durch die Teilnahme an der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter erfahren. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 stellten das Projekt in allen Klassen vor. Jede Klasse fing also an, die Dinge der Packliste zusammenzusammeln: Zum Beispiel Zucker, Kekse, Schokolade, ein kleines Geschenk für Kinder. Die Packliste war von den Johannitern vorgegeben, um die Zollformalitäten zu erleichtern. Am Dienstag wurde nun geschleppt: Jede Klasse brachte ihre Spenden zusammen. Die Neuntklässler nahmen die Sachen entgegen und packten viele Kartons. Immer wieder konnte man hören: „Wahnsinn, wie viele Sachen man mit so wenig Geld kaufen kann! Wie viele Kartons hier zusammen kommen!“ Eine wunderbare Gelegenheit, das Gymnasium Weingarten als Ort des Miteinanders zu erleben – und ein Stück gelebte Solidarität.