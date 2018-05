Packung für Röhlingen

Der FC Röhlingen hat in der Fußball-Kreisliga A II eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Der Abstiegskandidat kassierte eine 2:8-Packung gegen den TSV Westhausen. Hüttlingen gewann in Ellenberg, Dorfmerkingen II und Adelmannsfelden trennten sich Remis.

Kreisliga A II

Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSV Adelmannsfelden 2:2 (1:1). Tore: 1:0 11. M. Rösch (11.), 1:1 Bernlöhr (14.), 1:2 Stock (63.), 2:2 L. Kleebauer (90+4). In einem kampfbetonten Spiel erzielen die Sportfreunde am Ende, in der Nachspielzeit, etwas glücklich den Ausgleich.

VfB Ellenberg - TSV Hüttlingen 1:2 (0:0). Tore: 1:0 F. Knecht (47.), 1:1 R. Gentner (65.), 1:2 Wiedemann (70.). In der ersten Hälfte der Partie waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und konnten unmittelbar nach der Pause verdient in Führung gehen. In der Folgezeit gelang es dem VfB nicht, nachzulegen und die Gäste aus Hüttlingen kamen dadurch immer besser ins Spiel und konnten die Begegnung noch für sich entscheiden. Reserven: 0:5

FC Röhlingen - TSV Westhausen 2:8 (0:4). Tore: 0:1, 0:2 Wigger (21., 25.), 0:3 Wolf (35., ET), 0:4 Schneider (45.), 1:4 Schilk (46., ), 1:5 Lackner (53.), 2:5 Wolf (54., Strafstoß), 2:6 Frei (64.), 2:7 Schneider (67.), 2:8 Schmid (87.). Der Tabellenvorletzte aus Röhlingen lag schon zur Halbzeitpause deutlich zurück - und kassierte in der zweiten Halbzeit noch einmal vier Gegentore. Durch die acht Tore weist Westhausen nun ein positives Torverhältnis auf.

Kreisliga A III

SGM Königsbronn/Oberkochen - Spfr Fleinheim 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Illenberger (6.), 0:2, 0:3 Esslinger (25., 42.), 1:3 Geissler (53., Strafstoß), 2:3 Paul Mager (66.). Die SGM lag schon deutlich zurück, kämpfte sich aber noch einmal heran. Für einen Punkt reichte es nicht mehr.

FV Burgberg - Härtsfeld 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Killgus (36.). Die Härtsfelder bleiben nach der knappen Niederlage auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehen.

Kreisliga B V

SGM Königsbronn/Oberkochen II - SV Altenberg 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Keiper (18.), 2:0, 3:0 Kleinheinz (51., 68.), 3:1, 3:2 Forster (76., Strafstoß, 83.). Die SGM-Rerve brachte den Sieg über die Zeit, nach dem sie zwischenzeitlich schon mit 3:0 führte.

Eintracht Staufen - SGM Auernheim/Neresheim 4:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Prencipe (37., 79.), 3:0 Fetzer (87.), 4:0 Prencipe (90+2). Lange stand es nur 0:1 aus Sicht der SGM. Die fing sich in der Schlussphase noch drei Gegentore.