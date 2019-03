Pöschl nun zweistellig – Gnandt der zwölfte Torschütze von Ehingen-Süd

Zwei deutliche Siege ohne Gegentor gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, dazwischen die Niederlage beim formstarken Aufstiegsanwärter TSV Essingen: Der Start des Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd nach der Winterpause darf als gelungen eingeordnet werden. Vom sechsten Tabellenplatz kam der SSV zwar nach wie vor nicht weg, doch der Vorsprung auf die Abstiegszone ist deutlich gewachsen – neun Punkte beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz, elf auf den ersten Abstiegsplatz – vorausgesetzt, aus der Oberliga steigen am Saisonende nicht zu viele Vereine aus Württemberg ab.

Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause stellte das Team aus Kirchbierlingen im ersten Heimspiel des Jahres 2019 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen die Weichen zum Sieg – den ersten Treffer markierte Hannes Pöschl, der schon zwei Wochen zuvor in Tübingen zweimal getroffen hatte und sein Saisonkonto damit auf zehn Tore aufstockte. Nur drei Spieler trafen bisher häufiger. Ebenfalls zum dritten Mal nach der Winterpause war Timo Barwan erfolgreich, der auf insgesamt acht Tore kommt. Neben den Serientätern gab es gegen Leinfelden-Echterdingen auch einen Spieler, der sich in dieser Saison erstmals in die Torschützenliste eintrug: Defensivmann Noah Gnandt setzte mit einem präzisen Schuss in den Winkel des Calcio-Tores den 3:0-Endstand für Süd. Gnandt ist der zwölfte Spieler des SSV Ehingen-Süd, der in dieser Runde zumindest einen Treffer erzielte.

Das nächste Pflichtspiel bestreitet Süd erst wieder am 30. März zu Hause gegen Löchgau – das für das kommende Wochenende vorgesehene Derby in Laupheim wurde bekanntlich auf den Vorabend des 1. Mai verlegt. Man verspricht sich für die zugkräftigte Partie durch die zeitliche Verschiebung weiter hinein in den Frühling mit vermutlich angenehmeren Temperaturen mehr Zuschauer als jetzt. Somit hat auch der FV Olympia am kommenden Wochenende aktuell eine kleine Punktspielpause, die Trainer Hubertus Fundel gelegen kommt. „Gut, dass wir jetzt zwei Wochen Pause haben, um zu regenerieren und dass die Spieler wieder zurückkommen“, sagte Fundel am Samstag nach dem 1:3 gegen Essingen.

Es war die dritte Niederlage für Laupheim in Folge und auch gegen den TSV Essingen musste der Olympia-Trainer seine Mannschaft erneut umbauen. Mathias Wesolowski und Jan Neuwirth hatten sich grippekrank kurzfristig abgemeldet, Jonas Dress war gesperrt. Zudem fehlten Lukas Mangold, Fabian Ness, Julius Lense und Dominik Ludwig. Neben Robin Biesinger, dessen Sperre abgelaufen war, rückten der Ex-Erbacher Martin Aggeler, Philipp Fischer und Dario Nikolic in die Startelf.

Das veränderte Team erwischte gegen den Aufstiegsanwärter Essingen einen Traumstart: Simon Dilger, der mit Narciso Filho das Angriffsduo der Olympia bildete, verwandelte nach einer Minute einen Handelfmeter zum 1:0. Die Freude währte aber nicht lange, in der siebten Minute glich Maximilian Eiselt für Essingen aus. Danach übernahmen die Gäste das Kommando, vergaben aber eine Reihe hochkarätiger Chancen. Erst mit einem Foulelfmeter kurz nach der Pause gingen die Essinger in Führung, in der Nachspielzeit machten sie mit dem 3:1 alles klar. „Wir hätten viel früher das Spiel entscheiden müssen“, sagte TSV-Trainer Beniamino Molinari. „Vor allem haben wir uns durch das frühe Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen und mit viel Geduld und Qualität das Spiel für uns entschieden.“

Doch auch die Olympia war nicht chancenlos, hatte bei ihren zwei guten Gelegenheiten aber kein Glück im Abschluss. Trainer Fundel zog aus dem Spiel trotz der Niederlage Zuversicht. „Wir haben wieder gesehen, dass wir auch die Großen ärgern können. Wir werden den Klassenerhalt schaffen, davon bin ich überzeugt.“

Darum, nicht abzusteigen, geht es auch für den FV Altheim in der Landesliga. Vier Punkte holte die Mannschaft des neuen Trainers Marc Max in ihren beiden Begegnungen nach der Winterpause – erst gab es ein Unentschieden gegen den Tabellensiebten Straßberg, nun ein überraschender 3:2-Sieg beim Tabellenfünften Kehlen. Die Altheimer erwischten den Gegner auf dem falschen Fuß, führten durch Treffer von Xaver Spitzfaden, Sebastian Gaupp und Martin Schrode bereits nach knapp einer halben Stunde mit 3:0. „Geschenkte Tore nach individuellen kapitalen Fehlern“, ärgerte sich Kehlens Trainer Michael Steinmaßl, während sich Max darüber freute, dass seine Taktik in der Anfangsphase perfekt aufging. „Wir hatten uns vorgenommen, den SV Kehlen in seinem Aufbauspiel zu stören und mit schnellem Spiel in die Spitze gefährlich werden.“ Nach den drei Gegentreffern fing sich Kehlen, erzielte noch vor der Pause das 1:3, doch die Wende blieb aus. Der Anschlusstreffer fiel erst kurz vor Schluss, Altheim rettete den Sieg über die Zeit.

Ausgefallen ist dagegen das Derby zwischen dem FC Ostrach und dem FC Mengen. Wegen der üppigen Regenfälle war der Rasenplatz sehr tief, doch auch der Kunstrasen war nicht bespielbar. Eine der Rasenbahnen war locker. „Dort hat sich die Verklebung gelöst, die Firma Polytan wird den Schaden beheben, sobald es die Witterungsverhältnisse zulassen“, sagte FCO-Abteilungsleiter Raphael Vetter. Solange es nass ist, lässt sich der Rasen nicht neu verkleben.

Wenig begeistert von der Absage war Mengens Miroslav Topalusic, der in der Vergangenheit auch schon Ostrach trainiert hatte und die Verhältnisse dort kennt. „Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn die Ostracher unbedingt hätten spielen wollen, hätten sie gespielt. Aber die wollten einfach angesichts unseres derzeitigen Laufs nicht gegen uns antreten“, mutmaßte Topalusic und steigerte damit ein wenig mehr die Brisanz des Derbys, das am 1. Mai nachgeholt wird. (aw)