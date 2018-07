OWB sagt ein Dankeschön

SIGMARINGEN (sz) - Die Ambulanten Dienste der Oberschwäbischen Werkstätten für Behinderte (OWB) begleiten, beraten und unterstützen in den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen Familien, die Menschen mit Behinderung in ihrer Mitte aufnehmen und in vielen Fällen als Dauergast betreuen. Dafür gab es jetzt ein Dankeschön.

Diese Wohnform für Menschen mit höheren Hilfsbedarf heißt „Betreutes Wohnen in Familien“ und ist eine der unterschiedlichen, ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten, die von der OWB angeboten werden.

Wie in den vergangenen Jahren waren die Gastfamilien aus beiden Landkreisen auch in diesem Jahr zu einem Gastfamilientag eingeladen, der die Wertschätzung und Hochachtung für dieses bürgerschaftliche und menschliche Engagement der Familien seitens der OWB zum Ausdruck bringen soll – so der Bereichsleiter Wohnen, H. Brandenburg, in einer kleinen Ansprache zu Beginn des Tages.

An die 100 Personen verbrachten einen Tag mit vielen anregenden Gesprächen bei bester Bewirtung im Gasthof „Frieden“ in Aftholderberg. Ein absoluter Höhepunkt des Tages waren die Oldtimerfreunde aus Meßkirch und Pfullendorf, die mit 20 historischen Fahrzeugen bei schönstem Sonnenschein Rundfahrten für Menschen mit und ohne Behinderung anboten und als Dank viele strahlende Gesichter ernten konnten.

Ein Falkner versammelte ebenfalls viele Interessierte um sich und seine zahme Uhu-Dame. Er erzählte kurzweilig und informativ mancherlei Wissenswertes über unsere heimische, „große“ Vogelwelt und speziell natürlich den Uhu.