Overwatch League stellt Format für Playoffs vor

Das Playoff-Format für die diesjährige Overwatch League steht fest: Wie die Liga mitteilte, startet die Qualifikation Anfang September zunächst in regionalen Turnieren, bevor die Meisterschaft in Asien ausgespielt wird.

Zunächst treffen die 20 Ligateams in regionalen K.o.-Runden für Nordamerika und Asien aufeinander. Jedes Team hat dabei die Chance, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Eine gute Platzierung während der Saison gibt den Mannschaften allerdings einen besseren Startplatz. Die regionalen Turniere starten zunächst mit einzelnen Spielen zwischen den am schlechtesten platzierten Teams.

In der zweiten Phase treffen die verbleibenden Mannschaften in einem Turnier mit doppelter Eliminierung aufeinander. Jedes Spiel ist ab dann ein Best-Of-Three. Die besten zwei Teams pro Region gehen dann in die regionübergreifenden Playoffs.

Damit unter fairen Bedingungen gespielt werden kann, reisen die beiden aus Nordamerika qualifizierten Teams nach Asien. Sie müssen vor der Einreise zunächst zwei Wochen in Quarantäne. Nach dieser Pause treffen dann die vier Teams online wieder in einem Double-Elimination-Format aufeinander.

Meldung Overwatch Liga