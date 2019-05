Outdoor-Ranking: Vaude auf dem 1. Platz

Tettnang (sz) - Beim Outdoor-Ranking 2019 des internationalen Vergleichsportals Rank a Brand hat VAUDE die höchste Bewertung und damit den 1. Platz erreicht. Im Rahmen des Rankings wurden 14 Outdoor-Marken anhand eines Fragenkatalogs hinsichtlich Klimaschutz, Umweltschutz und faire Arbeitsbedingungen untersucht.

VAUDE beweise in allen Bereichen ein hohes Engagement und schneidet im Ranking am besten ab. lautet das Fazit von Rank a Brand in einer Pressemitteilung. Das Portal biete Endverbrauchern eine Orientierung, sagte Antje von Dewitz, die VAUDE Geschäftsführerin.

Die Outdoor-Branche stehe für einen engen Bezug zur Natur, heißt es in der Mitteilung weiter. Darum wurde hinterfragt, wie umweltfreundlich und fair die einzelnen Hersteller tatsächlich produzieren. Anhand eines spezifischen Fragenkatalogs wurden 14 Outdoor-Marken analysiert, verglichen und bewertet. Anfang April wurden die Ergebnisse der bewerteten Marken in Form vergleichbarer Rankings veröffentlicht.

Als einzige Marke erhält VAUDE das höchste Label A, das heißt, dass mindestens 75 Prozent der Kriterien erfüllt werden. Bestwerte erreichte das Unternehmen zum Beispiel beim Klimaschutz, bei der umweltfreundlichen Produktion und bei fairen Arbeitsbedingungen in der Lieferkette. Besonders hervorgehoben wurde auch, dass VAUDE eine Klimabilanz veröffentlicht.

Die unabhängige, internationale Vergleichsplattform untersucht Hersteller verschiedener Branchen auf ihre Transparenz in punkto Nachhaltigkeit, geht aus dem Text hervor. Ziel sei es, herauszufinden, wie verantwortungsvoll Hersteller mit natürlichen Ressourcen umgehen. Ebenso untersucht die Plattform, inwieweit sozialen Missständen, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern, während der Produktion und des Handels entgegengewirkt wird. Rank a Brand wolle sensibilisieren: Markenhersteller für Unternehmensverantwortung und Transparenz, Verbraucher für Nachhaltigkeit und ihre Einflusskraft.