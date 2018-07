Otto-Brüder sind nicht zu stoppen

In Schliersee haben die oberbayerischen Meisterschaften im Zeitfahren stattgefunden. Mit dabei waren Malcom und Neo Otto von der Radunion Wangen, die dieses lange Einzelzeitfahren über 10,5 Kilometer gefahren sind. Die leicht ansteigende Strecke wurde von den Teilnehmern in einem Zeitabstand von 30 Sekunden in Angriff genommen.

Malcom Otto startete in der U 13-Klasse als einer der letzten Teilnehmer und so hatte er die meisten Konkurrenten vor sich. Das motivierte ihn so, dass er insgesamt vier Fahrer überholte und deshalb schon wusste, dass er ein gutes Rennen gefahren ist. Oben an der Bäckeralm angekommen blieb die Zeit für ihn bei 19:38 Minuten stehen, dies entsprach einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32,1 km/h. Das war die Bestzeit und bedeutete somit Platz eins für Malcom.

Sein Bruder Neo hatte es in seiner U 15-Klasse mit teilweise bekannten Fahrern zu tun. Unter anderem mit dem bayerischen Meister im Einzelzeitfahren, Linus Scheitinger. Neo Otto fuhr in seiner typischen aerodynamischen Haltung ein sehr starkes Rennen, das ihm am Ende eine Zeit von 17:10 Minuten einbrachte. Bei leichtem Anstieg betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit des Unionsfahrers 37 km/h. Was diese Zeit letztendlich Wert war, konnte man erst sagen, als auch Linus Scheitinger im Ziel war. Mit sechs Sekunden Vorsprung schaffte es Neo Otto auf Platz eins. Überglücklich und völlig erschöpft freute er sich riesig, dieses Zeitfahren nach 2017 wieder gewonnen zu haben.

In Ulm ein weiteres Rennen um den Vier-Länder-Cup der Schüler statt. Die Sieger in den einzelnen Klassen wurden in einem Omnium ermittelt, das aus einem Einzelzeitfahren (eine Runde), einem Ausscheidungsrennen und einem Punktefahren bestand. Die Brüder Malcom und Neo Otto vertraten hier die Farben der Radunion Wangen. Im Rennen der U 13-Klasse gewann Malcom Otto überlegen das Omnium vor Leo Wetzel (KJC Ravensburg), Dritter wurde Rike Fütterling (RSC Biberach). In der U 15-Klasse fuhr Neo Otto auf den dritten Platz. Sieger wurde Justin Bellinger (RSC Biberach) vor Thomas Gloning aus Augsburg.