Otterpohl spricht über „Das neue Dorf“

Der Förderverein Schloss Hürbel lädt am Donnerstag, 14. März, zu einem Fachvortrag über das Thema „Das neue Dorf“ ins Schloss Hürbel ein. Referent Ralf Otterpohl ist Leiter des Instituts für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Technischen Universität Hamburg. Er wird in seinem Fachvortrag laut Ankündigung auf die wesentlichen Punkte eingehen, die die Zukunft prägen müssen: „Vielfalt leben, lokal produzieren, mit Natur und Nachbarn kooperieren.“ Anmeldungen sind direkt beim Schloss Hürbel erwünscht unter Telefon 07352/9498994 oder per Mail an info@schloss-hürbel.de.