Ostrach muss den Heimfluch beenden

Ostrach (ms/mam) - Im Rahmenprogramm des Internationalen Juniorenfußballturniers um den Yokohama-Cup, trifft der FC Ostrach in der Fußball-Landesliga am Samstag (18.45 Uhr, Buchbühlstadion) auf den derzeitigen Tabellenführer der Landesliga, den FV Olympia Laupheim. Eine sehr knifflige Aufgabe für das Trainer-Trio Kober/Maier/Reutter, die es unbedingt zu lösen gilt. Den trotz eines mehr als ordentlichen Auftritts in der zweiten Halbzeit im Derby gegen den FV Altheim ab vergangenen Samstag blieben die Zebras am Ende punktelos. Der Ausgleich wollte - trotz drei guter Chancen - nicht fallen.

Doch nicht nur ohne Punkte stand Ostrach am Ende, sondern auch mit zwei Spielern weniger verließen die Schwarz-Weißen das Feld. Zwei, die heute fehlen und die Personalsorgen nur noch größer machen. Gregor Knäpple in der ersten und Johannes Irmler in der zweiten Halbzeit wurden von Schiedsrichter Tolga Karaüc mit Gelb-Rot vom Platz geschickt und fehlen am heutigen Samstag gesperrt. Derweil ist Verbandsligaabsteiger Olympia Laupheim auf dem besten Weg dorthin zurück. Derzeit hat das Team von Hubertus Fundel fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Berg und eine Partie weniger absolviert als der schärfste Verfolger. Mit einem Erfolg könnte Laupheim deshalb einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Nur einem Team gelang es bislang dem souveränen Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Der TSV Berg konnten zweimal Laupheim gewinnen. Ansonsten gaben die Gäste kaum Punkte ab.

Auch die Schwarz-Weißen mussten sich im Hinspiel mit 0:3 beugen. Im Rückspiel soll das Unmögliche gelingen. Doch ein Heimsieg fehlt den Buchbühlkickern noch in diesem Jahr. Keine Mannschaft ist momentan zu Hause schwächer als der Tabellenelfte. Gegen Laupheim hat Ostrach nichts zu verlieren. Die Favoritenrolle ist klar vergeben. Vielleicht liegt dem Reutter-Team die Situation, gegen ein stärkeres Team als Underdog ins Spiel zu gehen eher, als gegen Mannschaften auf Augenhöhe zu spielen, denn ausgerechnet die Bilanz gegen die direkte Konkurrenz fällt katastrophal aus. Mit noch mehr Fans im Rücken, die aufgrund des Yokohama-Cups anwesend sein könnten, will Ostrach die schwarze Serie endlich beenden. Zu seinem Leidwesen muss Ostrach auf etliche Spieler verzichten. Nicht dabei sind neben den beiden gesperrten Spielern Johannes Irmler und Gregor Knäpple auch Chris Luib, der privat verhindert ist. Außerdem ist Markus Gipson noch verletzt und auch hinter dem Einsatz von Simon Kober, der an den Folgen einer Oberschenkelverletzung laboriert, steht ein dickes Fragzeichen. Gute Nachrichten sehen anders aus, doch nun muss die Mannschaft alles in die Waagschale werfen, um den Heimfluch zu beenden.

„Es könnte was passieren, wir müssen unser Spiel nach vorn wieder intensivieren“, sagt Laupheims Trainer Fundel. Er hatte zuletzt vor allem gegen Ehingen eine nicht so starke erste Hälfte seiner Mannschaft gesehen.

Denkbar wäre ein Einsatz von Manuel Hegen auf der Spielmacherposition von Beginn an. Hegen hatte nach langer Verletzungspause einen Kurzeinsatz gegen die TSG und im Spiel in der Bezirksliga gegen den SV Dettingen. „Er ist so weit wieder fit und wäre eine mögliche Option für das Ostrach-Spiel“, will der Trainer aber nichts Genaues sagen.