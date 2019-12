Osterwaldgenossenschaft Eglofs verabschiedet Förster Uli Herkle

Eglofs (sz) - Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Osterwaldgenossenschaft Eglofs wurde Förster Uli Herkle nach 30 Jahren forstlicher Betreuung des Osterwaldes in den Ruhestand verabschiedet. In dieser Zeit habe er das Erscheinungsbild des Osterwaldes geprägt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die von ihm initiierte Regiejagd sorgte für einen reduzierten Wildbestand, der es ermöglichte, dass die Naturverjüngung der Weißtanne ohne besondere Schutzmaßnahmen gelang. Zusammen mit der nachhaltigen Dauerwald-Bewirtschaftung des gesamten 262 Hektar großen Waldes präsentiert sich dieser heute in vorbildlichem Zustand. Die Weißtanne hat einen Anteil von rund 25 Prozent an der Gesamtfläche, so das Schreiben.

Im Beisein des Leiters der Kreisforstbehörde, Marijan Gogic, ließ Förster Herkle diese Zeit noch einmal Revue passieren. Breiten Raum nahm in seinen Ausführungen auch das zukünftige Wirtschaften unter sich verändernden Klimabedingungen ein. Die Tanne sieht er hier klar im Vorteil gegenüber der Fichte. Für seine herausragende Tätigkeit für den Osterwald wurde er im Anschluss mit einer Urkunde geehrt und zum „Ehren-Osterwälder“ ernannt.