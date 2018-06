Ostern im TV: Abenteuer und Animation

Berlin (dpa) - Von Karfreitag bis Ostermontag herrscht zur Abwechslung wieder einmal Ausnahmezustand im deutschen Fernsehen. Über die Feiertage platzieren die Sender mehr Erstausstrahlungen als sonst im Programm.

Aber viele Krimis und Actionfilme stehen deutlich dafür, dass es nicht gerade zimperlich zum Osterfest zugeht. Bereits am Karfreitag geht es bei ARD und ZDF recht handfest zur Sache. Über 180 Minuten Länge erstreckt sich das Schicksal der „Männer der Emden“, einer Schiffsbesatzung im Ersten Weltkrieg, die sich nach dem Untergang der „SMS Emden“ auf abenteuerlichem Weg zurück nach Deutschland durchschlägt. Ken Duken, der in den Abenteuer-Zweiteiler als Offizier Karl Overbeck die Helden-Hauptrolle spielt, steht auch fast parallel um 21.15 Uhr im ZDF-Drama „Das Wunder von Kärnten“ als Arzt im Mittelpunkt und rettet eine Dreijährige, die fast ertrunken wäre.

Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen interessant: Am Freitagabend um 20.15 Uhr steht die restaurierte Fassung des bald 50 Jahre alten Disney-Welterfolgs „Das Dschungelbuch“ nach Rudyard Kipling als Free-TV-Erstausstrahlung auf dem Programm, am Samstag um 13.20 Uhr auch als TV-Premiere die französische Komödie „Der kleine Nick“ mit Kad Merad und um 20.15 Uhr auf Sat.1 die Wiederholung des animierten Zoo-Spektakels „Madagascar“. Auch die ARD-Show „Klein gegen Groß: Das unglaubliche Duell“ mit Kai Pflaume dürfte für jüngere Zuschauer interessant sein. Aber Achtung, Eltern: Die Sendung geht bis 23.15 Uhr.

Zuerst den Segen „Urbi et Orbi“, den zum zweiten Mal Papst Franziskus spricht, sehen und dann Ostereier suchen oder umgekehrt? Das ZDF überträgt am Sonntag „Ostern in Rom“ traditionsgemäß um 10.10 Uhr. Recht kompakt und handgreiflich geht es am Abend in der „Tatort“-Wiederholung „Hochzeitsnacht“ mit den Bremer Ermittlern aus dem Jahr 2012 zu, auch in der Sat.1-Actionkomödie „Pirates of the Caribbean“ rollen um 20.15 Uhr einige Köpfe, ebenso wie um 20.15 Uhr im ProSieben-Science-Fiction-Film „In Time - Deine Zeit läuft ab“.

Keine Wiederholung, sondern frisch auf den Tisch kommt der „Tatort“ am Ostermontag: Im Krimi „Zwischen zwei Welten“ gerät der Schweizer Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser) nach dem Mord an einer dreifachen Mutter in die Sektenszene. International gibt sich zeitgleich das Rosamunde-Pilcher-Melodram „Mein unbekanntes Herz“, in dem neben Gedeon Burkhard und Carolina Vera Greg Wise und Jane Seymour mitwirken. Ziemlich unchristlich geht es im Science-fiction-Actionstreifen „Die Tribute von Panem“ auf ProSieben zu, in dem mehrere Jugendliche aus den verarmten US-Provinzen gegeneinander in einem Spiel auf Leben und Tod antreten müssen.

Fußballfans brauchen im übrigen während der Feiertage auch nicht auf ihre Routine zu verzichten: Am Samstag beginnt die „Sportschau“ zu gewohnter Zeit um 18 Uhr, denn die Fußball-Bundesliga hat einen ganz normalen Spieltag, selbst am Ostermontag steht das übliche Live-Spiel aus der Zweiten Liga auf Sport1 an: Der 1. FC Köln könnte sich mit einem Sieg gegen den VfL Bochum vorzeitig den Meistertitel und den Aufstieg in die Erste Liga sichern.