Ostern im Museumsdorf Kürnbach

Kürnbach (sz) - Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach lädt für Sonntag, 17. und Montag, 18. April von 10 Uhr bis 16 Uhr zum traditionellen Osterfest ein. Besucherinnen und Besucher können sich auf Osterbräuche wie Eierfärben und ein buntes Mitmachprogramm freuen, wie das Landratsamt mitteilt.

Auf dem Osterspaziergang durch das Museumsdorf entdecken die Besucherinnen und Besucher allerhand: Der Osterhase, dessen Verwandte zu Besuch in Kürnbach sind, hat so manches Osterei im Museumsdorf versteckt. Diese können die Kinder bei ihrem Besuch finden. Auf Entdeckungsreise können die Kleinen auch mit dem Oster-Quiz gehen und dabei viel Neues lernen. Elisabeth Dobler zeigt den Besucherinnen und Besuchern außerdem geschickt die Kunst der Occhi-Handarbeit.

Zu Ostern gehört natürlich das Eierfärben. Dies sorgt bei den Kindern für große Begeisterung – im Museumsdorf selbstverständlich mit Naturfarben wie früher bei der Großmutter. Und auch beim Kürnbacher Förderverein können die kleinen Besucherinnen und Besucher mitmachen und niedliche Lämmchen aus Wolle und Papier oder Papier-Schmetterlinge basteln.

Am Montag, 18. April lädt Margit Burrmeister die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher in die Schokoladenwerkstatt ein. Und an beiden Tagen können die Kinder alte Spiele ausprobieren – passend zu Ostern darf hier das Eierlaufen nicht fehlen.