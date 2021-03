Osteraktion mit Kindern: Basteln gegen die Einsamkeit

Aalen (an) - Im vergangenen Sommer 2020 und vor Weihnachten haben und Schüler der Grauleshofschule Aalen ältere, einsame und kranke Menschen mit ihren selbstverfassten Gedichten, interessanten Texten und netten Gedichten erfreut. Sie haben ihre Briefe und Umschläge verziert. Da diese Aktion bei den wegen Corona vereinsamten Menschen sehr gut ankam und viel Freude gebracht hat, haben die Schüler nun Osterkarten gestaltet, Gedichte geschrieben und sie künstlerisch verschönert. Die Kooperation zwischen der katholischen Kirche in Aalen und den Schulen hat nun schon eine fruchtbare Tradition.

Zwei weitere Schulen haben sich von dieser Aktion begeistern lassen. Die sehr engagierten Klassenlehrer mit ihren motivierten Schülern der 3. und 4. Klassen der Greutschule in Aalen sowie der Jagsttalschule in Westhausen haben ebenfalls Osterkarten hergestellt. Fleißig haben die Kinder gemalt, ausgeschnitten, gefaltet, geklebt, teils selbstverfasste Gedichte geschrieben und so die Grüße an ältere Menschen liebevoll gestaltet. Die überwältigende Zahl von fast 300 Karten ist zusammengekommen.