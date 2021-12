Ostalbkreis bereitet Impfangebot für Fünf- bis Elfjährige vor

Aalen (an) - Seit dem 9. Dezember empfiehlt die STIKO Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung gegen COVID-19. Bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Wie das Landratsamt Ostalbkreis mitteilt, bereitet die Kreisverwaltung zusammen mit den Kliniken Ostalb ein Impfangebot für diese Altersgruppe vor. Im Kreis leben insgesamt rund 20 000 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren.

„Wir wollen damit die niedergelassenen Ärzte und Kinderärzte beim Impfen unterstützen“, betont Landrat Joachim Bläse, „und werden dafür Strukturen an den Kinderkliniken in Aalen und Schwäbisch Gmünd nutzen.“ Diese Lösung sehen die Verantwortlichen im Landratsamt und in den Kliniken Ostalb als am sinnvollsten an, denn der Beratungsbedarf im Vorfeld der Impfung dürfte intensiver sein als bei Älteren. „Wir haben uns zum jetzigen Zeitpunkt deshalb bewusst gegen eine Impfung der Kinder in unseren Impfstützpunkten oder bei Pop-up-Terminen entschieden“, so Bläse weiter.

Derzeit werden die Räumlichkeiten und Abläufe vorbereitet. Impfstoff wurde bereits vorausschauend geordert und wird voraussichtlich diese Woche geliefert. Das Landratsamt wird über weitere Details informieren, sobald das Impfangebot starten kann.