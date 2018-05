Ostalb-Schüler gewinnen erste Preise

Beim Schülerwettbewerb des Landtags von Baden-Württemberg haben Katrin Fuhrmann (Karl-Kessler-Schule Aalen), Stefanie Sinner (Technische Schule Aalen), Fabienne Klass, Rebekka Salome Miller (Mädchengymnasium Sankt Gertrudis Ellwangen) sowie Clarissa Köper vom Ellwanger Peutinger-Gymnasium einen ersten Preis gewonnen. Überreicht wurde die Auszeichnung am Donnerstag von Landtagsvizepräsidentin Sabine Kurtz im Haus des Landtags in Stuttgart. Mehr als 3200 Schüler aus 173 Schulen haben sich mit rund 2300 Arbeiten am Wettbewerb mit dem Thema „Gestalte ein Plakat, das zum Schutz für die Natur aufruft oder Bedrohungen der Natur aufzeigt“ beteiligt.