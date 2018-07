Osnabrück beendet Münsters Erfolgsserie

Osnabrück (dpa) - Der VfL Osnabrück hat die Erfolgsserie von Aufsteiger Preußen Münster in der 3. Fußball-Liga beendet. Am Samstag kam der Zweitliga-Absteiger zu einem verdienten 1:0 (0:0)-Erfolg.

Vor 16 000 Zuschauern gelang dem eingewechselten Aleksander Kotuljac, der erst am Donnerstag einen neuen Vertrag bei seinem alten Verein unterzeichnet hatte, in der 80. Minute das Tor des Tages. Mit dem Sieg verbesserte sich der VfL auf Platz 13. Münster, in den ersten sieben Spielen ohne Niederlage geblieben, rutschte auf Rang fünf ab.

In dem Duell konnten sich beide Teams nur wenig in Szene setzen. Vor der Pause hatte zunächst der Münsteraner Servan Güvenisik nur der Außenpfosten und Osnabrücks Gerrit Wegkamp die Unterkante der Latte getroffen. Nach dem Wechsel investierte der Gastgeber mehr in die Partie und kam durch Kotuljac, der erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden war, zum Siegtor. Der Schütze verletzte sich jedoch bei der Aktion und musste ausgewechselt werden.