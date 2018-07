Oscar-Juror Johnson: Eichinger war ein Gigant

New York (dpa) - Der Oscar-Juror und Filmproduzent Mark Johnson hat den deutschen Filmproduzenten Bernd Eichinger als „Giganten des europäischen Films“ bezeichnet. Eichinger sei ein Türöffner für deutsche Produktionen gewesen, sagte der Chef des Gremiums, das ausländische Filme für die Oscar-Nominierung auswählt, der dpa in New York. Johnson bezeichnete den Film „Der Untergang“ als Eichingers wichtigstes Werk. Die deutsche Kritik, der Film rücke zu sehr die Täter in den Vordergrund, könne er nicht verstehen.